« 40 ans / 40 voix » avec Claire

RTN sort sa De Lorean pour voyager entre 1984 et 2024 : à l’occasion de l’anniversaire de la radio, l’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir à l’antenne des personnes qui ont partagé leur bonne humeur sur les ondes. Et une personne qui nous la partage tous les dimanches matin, c’est évidemment Claire.

A elle seule, on pourrait consacrer 40 émissions, tellement elle en a vu et vécu à RTN. Claire a commencé à travailler pour la radio en 1985, d’abord en réalisant quelques mandats bénévolement. Et puis dès 1986 en travaillant comme animatrice. Tout au long de sa carrière, elle a vécu une multitude de rendez-vous d’antenne, d’émission et d’émotions partagées. Le tout avec une sacrée dose de bonne humeur.

Claire a également rencontré un grand nombre de personnalités. Des rencontres qu’elle revit dans « 40 ans / 40 voix », une émission à retrouver ci-dessous. /aju