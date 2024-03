« 40 ans / 40 voix » avec Maurizio Iulianilello

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, nous recevions Maurizio dont la voix chaude et souriante a accompagné les auditrices et les auditeurs de 1997 à 2003. Avec lui, nous avons évoqué ses débuts à la radio, les multiples rubriques qu’il enregistrait, les fous rires des soirées sport du samedi soir. Et lorsqu’il a été rejoint par notre Valerie-Ann, animatrice sur RTN de 2001 à 2009, il y a eu de l’émotion et beaucoup de rires en évoquant les moments gênants vécus à l’antenne ou les délires comme l’interview de la fausse Madonna !