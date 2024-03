« 40 ans / 40 voix » avec Monique Chevalley et Véronique Châtel

RTN fête ses 40 ans avec 40 émissions spéciales de 40 minutes. Ce mardi, on se penche sur les prémices de l’antenne avec Monique Chevalley. Jeune journaliste, elle réalise son stage à la radio neuchâteloise entre 1984 à 1986. Les locaux étaient alors au centre-ville de la capitale cantonale.

A l’époque Monique Chevalley occupe un poste de stagiaire et anime également l’émission « Bonbon rose ». Deux années très riches, où Monique cumule une multitude d’expériences avant de hisser les voiles. Elle s’en va travailler pour le journal « Coopération » à Bâle, et c’est dans la cité rhénane qu’elle fonde une famille. Mais durant les années passées à RTN, elle noue une amitié solide avec Véronique Châtel. En 1984, cette dernière propose une émission le samedi soir qui rentre dans l’intimité des auditeurs. Après quelques mois, l’émission « Pénélope » rencontre un franc succès et Véronique part à Paris. L’amitié avec Monique, elle, est restée. Emission complète ci-dessous. /aju