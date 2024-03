« 40 ans / 40 voix » avec David Berger

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, nous recevions David Berger pour évoquer des grands moments vécus à RTN, pour se remémorer des souvenirs, des bons comme d’autres un peu plus amers. Parmi les événements marquants vécus par David Berger, il y a toute l’aventure Expo 02, des journées d’élections vécues au Château de Neuchâtel. Et évidemment des souvenirs sportifs avec les folles épopées xamaxiennes. D’ailleurs, Philippe Perret, emblématique capitaine des « Rouge et Noir » est venu surprendre notre invité !