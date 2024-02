« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Marc Richard

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, nous recevions Jean-Marc Richard. Ce monument des médias romands a été commentateur, bénévole et enflammé, des matches du HC La Chaux-de-Fonds de 1995 à 1997. Il nous a raconté sa passion de la radio, ses souvenirs avec Marcel Neuenschwander lors de trajets mémorables pour rejoindre les patinoires. Et il est notamment revenu sur le 26 mars 1996, date d’un match synonyme de Ligue Nationale A pour le HCC. /jpr