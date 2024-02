« 40 ans / 40 voix » avec Florian Truffer

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, nous recevions Florian Truffer, animateur « couteau suisse » sur RTN depuis plus de 20 ans. Avec lui, nous avons évoqué ses débuts à la radio, la façon dont il est tombé amoureux de ce média et les différents rôles qu’il joue sur RTN : émissions en direct des événements comme les comptoirs, les Fêtes des Vendanges ou Braderie, réalisation des émissions sportives ainsi que son duo avec Claire dans l’Aire de jeu. Et Florian a partagé avec nous le plaisir et le bonheur qu’il ressent à rencontrer des gens de tous horizons. /jpr