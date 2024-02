« 40 ans / 40 voix » avec Nathy de Martin

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, nous recevions Nathy de Martin, la responsable de la programmation musicale de RTN depuis 2007. Avec elle, nous avons évoqué le métier de programmatrice, mais aussi les liens qui se forgent avec les artistes d’ici et d’ailleurs par exemple lors des festivals. Parce que le travail de la programmatrice, c’est aussi d’organiser et de veiller à la bonne réalisation des émissions en direct des festivals. Et Nathy s’est notamment souvenu d’une demande en mariage qu’un artiste lui a fait en direct, c’était en 2015 lors du festival du Chant du Gros au Noirmont. /jpr