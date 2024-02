Résultats exceptionnels pour la BCN en 2023

La BCN réalise traditionnellement la plus grande part de ses revenus dans les opérations d’intérêt. Et 2023 n’a pas fait exception, avec un résultat en hausse de 27,3%. Le résultat des opérations de commission et des prestations de service est resté plutôt stable, tandis que le résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur a connu une progression de 25,7%.

Durant l’année sous revue, les charges ont aussi augmenté. Celle concernant le personnel a progressé de 7,6% et les autres charges d’exploitation de 10,2%. « On s’attendait à une hausse, mais on est en dessous du budget », explique Pierre-Alain Leuenberger.

On notera encore, que la croissance hypothécaire est restée faible en 2023, avec à peine 0,3%. La hausse des taux d’intérêt a poussé les emprunteurs à effectuer des amortissements complémentaires au renouvellement de leurs échéances.