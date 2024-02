« 40 ans / 40 voix » avec Nicolas Nyfeler

On rembobine les souvenirs à l’occasion des 40 ans de RTN. L’émission « 40 ans / 40 voix » reçoit tous les jours une personnalité qui a marqué les ondes de la radio. Ce mercredi, l’invité était Nicolas Nyfeler. Le Vaudruzien a tout d’abord été animateur sur RTN. Une aventure qui dure quatre ans dans les années 1980. Nicolas revient dans les années 1990 en tant que producteur de publicité. Nouveau retour à RTN en 2013 pour devenir la doublure de Steve pour l’émission « vintage », un mandat qu’il réalise en parallèle de son travail avec l’agence Californie, une distillerie d’absinthe et une production de voix off.

L’émission de ce mercredi a permis de revenir sur cette épopée, de se remémorer les bons souvenirs de la piscine de Boveresse et de se rappeler les singeries faites à une journaliste anglophone.

Une émission à retrouver ci-dessous en vidéo.