« 40 ans / 40 voix » avec Steve

Vous l’entendez- tous les jours sur RTN. Steve était l’invité ce mardi de l’émission « 40 ans / 40 voix » qui célèbre les quatre décennies de la radio.

Sur les 40 ans de RTN, Steve en a vécu 38. Des premiers jours en 1984 jusqu’à aujourd’hui, il n’a fait qu’une brève infidélité aux auditeurs neuchâtelois. Des auditeurs qu’il divertit aujourd’hui au quotidien et qu’il fait danser lors de soirées « vintage » mémorables. Steve reste un amoureux de musique, de technologie, d’habillage sonores : il sait tout faire en radio.

Humour, générosité et fort caractère, Steve était l’invité pour partager ses meilleurs (et pires) souvenirs d’antenne, commenter quelques bêtisiers et partager une bonne tranche de bonne humeur avec un invité surprise.

Une émission à retrouver ci-dessous en vidéo. /aju