« 40 ans / 40 voix » avec Claude Roulet et Nicolas Bandelier

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, les invités étaient Claude Roulet et Nicolas Bandelier. Le premier avait été engagé comme journaliste dès 1984 et a vécu les grandes épopées européennes de Neuchâtel Xamax jusqu’en 1994. Dès cette année-là, Nicolas Bandelier le remplace aux commentaires des « rouge et noir ». Lui aussi a vécu des moments xamaxiens qui ont fait vibrer tout un canton grâce à RTN. Vidéo émotions à retrouver ci-dessous. /aju