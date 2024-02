Neuchâtel : projets de piétonnisation du centre-ville

Pour Violaine Blétry-de Montmollin, il faudra peut-être envisager des « parking d’échanges » supplémentaires ou à d’autres endroits. « Le paradigme change un petit peu. A l’époque, on avait ces parkings quasi dans les villes et aujourd’hui on essaie de les mettre un peu plus à l’extérieur », développe la conseillère communale. La Ville de Neuchâtel qui est en discussion avec des communes avoisinante, comme par exemple Val-de-Travers et Val-de-Ruz, puisque bon nombre de flux de voiture viennent de là. /lgn