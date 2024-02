« 40 ans / 40 voix » avec Nathalie Jaquet et sa fille Ella Charrère

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invitée est Nathalie Jaquet, ancienne journaliste de la radio. Le fait divers était au cœur des discussions. « Je suis partie au quart de tour, avec mon enregistreur, sur les ruines fumantes du Papiliorama ». Nathalie Jaquet s’est souvenue du spectaculaire incendie qui avait ravagé l’édifice et qu’elle a découvert le matin en arrivant à la radio. Il a fallu se rendre sur place pour avoir du témoignage pour les journaux. Autre fait divers, « ce castor qui s’était coincé dans le Ruau devant chez Payot ».