Stephan Eicher, Mademoiselle et Louis Jucker au Corbak Festival

Le Corbak Festival a dévoilé mercredi les artistes qui feront vibrer sa 28e édition, du 16 au 18 mai. Roman Nowka’s Hot 3 & Stephan Eicher, le trio Mademoiselle, Louis Jucker et Les 3 Suisses compteront parmi les têtes d’affiche, aux côtés des artistes présentés en décembre dernier.

Le jeudi 16 mai à La Chaux-du-Milieu, Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo, seront accompagnés par le groupe Les 3 Suisses, sur des airs à « la naïveté lucide » et « au cynisme amusé », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Vendredi, c’est la chanteuse et compositrice française Juliette qui animera le festival, avec sa « capacité à mêler l’anecdotique et le tragique ». Des textes en français et en arabe seront interprétés le même jour par le trio Mademoiselle, composé de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Medhi Haddad.

Pour conclure le festival, les organisateurs ont fait appel au lauréat du prix suisse de la musique 2021, Louis Jucker. Le Chaux-de-fonnier interprétera son répertoire à l’aide d’une quinzaine d’instruments-valises conçus par ses soins. Roman Nowka’s Hot 3 & Stephan Eicher rendront hommage au « troubadour bernois » qu’était Mani Matter.

Le reste de la programmation sera annoncé d’ici fin mars. /comm-fba