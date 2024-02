« 40 ans / 40 voix » avec Ambroise Jolidon

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, notre invité était Ambroise Jolidon, animateur à RTN dès 1994. À l’époque, le Jurassien est étudiant à l’Université de Neuchâtel. Il rêve de faire de la radio et décide de postuler. « J’appelle la radio et je tombe sur un monsieur qui s’appelle Pierre Steulet ». Le patron. « Et il me dit ‘on fait des auditions aujourd’hui, si cela vous dit de passer’ ». Ambroise Jolidon passe à RTN, et il y reste. Jusqu’en 2000, avant de partir à la RTS, où il occupe aujourd’hui la fonction de chef d’antenne à La Première.

Autre invité ce mercredi : Rémy Beuchat, qui est également venu rappeler quelques évolutions techniques. Il a été technicien du son entre 1994 et 1999 et a vu plusieurs changements toucher la radio : le passage de l’analogique au numérique notamment. Ainsi que le cap de l’an 2'000. /aju