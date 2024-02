« 40 ans / 40 voix » avec Vincent Adatte et Frédéric Maire

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, les invités étaient Frédéric Maire et Vincent Adatte. Le premier a collaboré avec la radio dès 1984, d’abord dans une chronique cinéma, mais aussi en réalisant des mandats à la rédaction. Il est aujourd’hui directeur de la Cinémathèque suisse. Avec Vincent Adatte, il a créé la Lanterne magique, club de cinéma pour les enfants. Vincent Adatte a travaillé pour RTN dès 1985. Aujourd’hui encore, il partage sa passion sur les ondes neuchâteloises.

À l’origine, Frédéric Maire arrive à la radio par « l’envie de fuir l’université. J’écrivais sur le cinéma dans la Gazette de Moutier. Quand RTN s’est ouverte, je crois que Rémy Gogniat a demandé à Freddy Landry – la personne de référence en matière de cinéma dans le canton – que je l’accompagne dans une chronique sur le cinéma. Et Vincent Adatte nous a très rapidement rejoints pour former un trio de paroles de cinéma sur la radio ». /aju