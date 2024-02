« 40 ans / 40 voix » avec François Jeannet et Jean-Claude Schertenleib

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, les invités étaient François Jeannet et Jean-Claude Schertenleib. Le premier avait été engagé comme journaliste à l’époque où le second était rédacteur en chef. Le reportage était au cœur des discussions. Mais les épopées de Neuchâtel Xamax ont aussi été abordées. Xamax « était un de nos produits phares. Xamax a joué le jeu avec nous dès le début » explique Jean-Claude Schertenleib. « Et quand on avait besoin de payer certaines factures en fin de mois, monsieur Facchinetti venait nous aider ». /aju