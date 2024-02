« 40 ans / 40 voix » avec Marie Vuilleumier

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, l’invité est Marie Vuilleumier, journaliste parlementaire pour les Radios régionales romande depuis 2022 et ancienne journaliste à RTN de 2008 à 2015. La couverture politique était au cœur des discussions. « La politique, beaucoup de gens trouvent que c’est ennuyant », a notamment déclaré Mari Vuilleumier. « C’est vrai que les processus sont longs en Suisse, mais c’est là que les décisions se prennent qui ont ensuite de vraies implications sur les gens. » Parmi les faits qui ont marqué Marie Vuilleumier quand elle travaillait à RTN, elle a mentionné le TransN. Un processus politique qui a duré des années pour aboutir à un refus dans les urnes à 400 voix près.