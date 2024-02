Le projet d’école à journée continue prend forme à Neuchâtel

Marie Barthel, directrice du Domino et co-cheffe du projet MAE, ajoute qu’une attention particulière sera portée aux plus jeunes élèves. « Les enfants en 1ère et 2e année mangeront au Domino. Les corridors seront réservés aux plus grands », explique-t-elle.

Quant aux repas, ils continueront d’être préparés par le cuisinier actuellement présent dans la structure, mais un service de traiteur viendra compléter le dispositif, précise Marie Barthel.

Pour compléter les locaux, l’appartement du concierge sera aussi réaménagé pour accueillir des espaces de jeux et de bureaux dédiés au parascolaire.





Pause de midi raccourcie

Les enseignantes du cycle 1 craignent par ailleurs que certains élèves qui ne seront pas inscrits à MAE n’aient plus le temps de rentrer chez eux à midi. La pause a, en effet, été raccourcie à 65 minutes avec l’objectif que les cours se terminent à 14h30.

L’après-midi sera consacré aux devoirs surveillés et à diverses activités sportives et culturelles, pour ceux qui le souhaitent. La Ville de Neuchâtel est en discussion avec les clubs et associations de la région en vue de « proposer des initiations qui s’étendront sur une dizaine de cours », explique Michael Dey, co-chef du projet MAE. L’objectif est d’utiliser les salles de gym et de chant en fonction de leurs disponibilités.





La phase de recrutement va commencer

Pour assurer l’encadrement des enfants, la Ville se prépare à recruter l’équivalent de huit postes d’éducateurs à plein temps. La mise en place de ce projet s’accompagne d’un crédit de 4,4 millions de francs, voté par le Conseil général. « Le seul petit souci, c’est que le marché des éducateurs est un peu tendu en ce moment. On va devoir les recruter assez activement », indique Nicole Baur.

Les autorités communales misent également sur la participation de seniors bénévoles pour les devoirs surveillés. Elles s’appuient pour ce faire sur le projet Win3 déjà en place dans les écoles et qui consiste en la présence d’une personne âgée en soutien à l’enseignant. Ce système est prévu dès l’automne dans le cadre de MAE.