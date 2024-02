« 40 ans / 40 voix » avec Julien Hirt

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’invité est Julien Hirt, actuel journaliste de la radio. Il était au cœur des discussions. Il s’est souvenu de l’émission spéciale organisée en Matinale dans notre studio de La Chaux-de-Fonds à l’occasion de l’entrée des villes du Haut au Patrimoine mondial de l’UNESCO. « On arrive à l’heure habituelle dans le studio et là… on apprend que Michaël Jackson est mort. Petit moment de flottement. (…) Et on a dû reconstruire toute notre émission. » Julien Hirt incarne aussi le Flashwatt sur RTN, une émission qu’il porte depuis son arrivée à la radio. « C’est marrant parce que c’est une petite séquence sur l’énergie et quand j’ai commencé, c’était un petit peu exotique de parler de l’énergie. » /sma