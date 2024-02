« 40 ans / 40 voix » avec Jérôme Jeannin

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, l’invité est Jérôme Jeannin, ancien journaliste de la radio. Le journalisme régional était au cœur des discussions. « Le journalisme local, ça rend humble », a notamment déclaré notre invité. Des émotions sportives, des sauvetages sur le chemin du boulot, des moments qui ont marqué l’histoire du canton : Jérôme Jeannin a partagé ses souvenirs avec nous. /jpr