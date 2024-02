« 40 ans / 40 voix » avec Jacques-André Tschoumy et Rémy Gogniat

RTN retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, les invités sont Jacques-André Tschoumy et Rémy Gogniat, anciens président et rédacteur en chef de la radio. Les premières semaines d’antenne étaient au cœur des discussions. Les difficultés techniques comme financières ont été évoquées. Le manque de soutien de la Feuille d’avis de Neuchâtel a aussi été rappelé. Comme l’affaire de l’émetteur enlevé par le quotidien neuchâtelois. A l’époque, la police avait débarqué au bureau de Jacques-André Tschoumy : « votre antenne est occupée par quelqu’un qui conteste et la place, et l’objet ». Et Rémy Gogniat de rappeler : « L’émetteur avait bel et bien été emmené dans une camionnette de la Feuille d’avis, tout à fait !».