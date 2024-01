RTN fête ses 40 ans

Le but de cette émission n’est pas de tomber dans la nostalgie, au contraire, relève Adrien Juvet. « C’est peut-être les meilleurs moments de la radio ». C’est aussi des coups de cœur, et un peu de bêtisiers, relève Joëlle. « Il y a quelques bêtises qui vont ressortir. Et peut-être de nouveaux fous rires en perspective. » Joëlle et Adrien ont aussi dévoilé les invités de ce vendredi, ils seront deux. « C’est des pionniers », explique Joëlle. Et Adrien Juvet poursuit : « On aura autour de la table Rémy Gogniat, le 1er rédacteur en chef et Jacques-André Tschoumy, le 1er président. » /sma