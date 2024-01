Apprendre à cohabiter avec le loup

Parvenir à une cohabitation avec le loup. C’est le propos qui est au cœur du nouveau film du réalisateur français Jean-Michel Bertrand. Vivre avec les loups est présenté en avant-première dimanche à 14h au cinéma Apollo à Neuchâtel. Sa sortie en salle est prévue mercredi. Ce long-métrage avait déjà été projeté à La Chaux-de-Fonds le week-end dernier.

Jean-Michel Bertrand, grand observateur du loup, a sillonné la France pour observer la progression du prédateur ces dernières années. À ses yeux, il faut apprendre à vivre avec cet animal en protégeant les troupeaux. Les tirs généralisés sont « contreproductifs », pour Jean-Michel Bertrand. Le loup se régule en se dispersant sur des territoires libres et en se reproduisant moins, notamment. « Si vous enlevez des loups, vous allez avoir une réaction inverse de reproduction beaucoup plus importante, donc beaucoup plus de jeunes en dispersion qui peuvent créer des problèmes », explique le réalisateur. À ses yeux, ceux qui disent en Suisse vouloir tirer le loup pour soulager les éleveurs, « ça n’est rien d’autre que du populisme ». Le canton de Neuchâtel connaît des débats similaires depuis les attaques de loups sur des troupeaux survenues à l’automne dernier.