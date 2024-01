C’est reparti pour le ski

Les chutes de neige de ces derniers jours font le bonheur des amateurs de glisse. Plusieurs remontées mécaniques du canton de Neuchâtel rouvrent à partir de ce mercredi, pour la première fois depuis le début de l’année.

C’est le cas aux Bugnenets-Savagnières, où le Petit-Marmet et le Fornel accueillent les skieurs dès 12h30. Les conditions sont jugées « praticables », « après un travail d’orfèvre sur cette petite couche de neige », comme le précisent les responsables du domaine. En ce qui concerne l’accès, le snowbus ne circule pas côté Neuchâtel parce qu’aucune installation n’est en fonction. Celui de St-Imier est disponible.

Du côté de La Corbatière / La Roche aux Cros, le petit téléski et le babylift sont ouverts ce mercredi et vendredi dès 13 heures, ainsi que samedi et dimanche à partir de 9 heures. L’état des pistes est jugé « praticable à bon ». Même constat et même horaires pour le téléski du Crêt-Meuron à La Vue des Alpes. Enfin, les installations du Téléski des Loges ouvrent mercredi 13h30 et ce weekend à partir de 9h30.





Réouverture aussi dans le canton de Vaud



Dans le Jura vaudois, quatre des neuf installations de Ste-Croix / Les Rasses rouvrent à partir de 13 heures. Les organisateurs annoncent que la zone débutants restera encore fermée par manque de neige.



Les amateurs de ski nordique peuvent par ailleurs compter sur un total de 146 kilomètres tracés dans le canton de Neuchâtel. On peut se renseigner sur l’ouverture des pistes dans le détail sur le site du Bulletin d’enneigement.

Pour le moment, les météorologues prévoient une hausse des températures et des chutes de pluie la semaine prochaine, qui pourraient venir jouer les trouble-fêtes. /jhi