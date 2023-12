Les Neuchâtelois n'auront pas encore de comptes bancaires gratuits

La Banque cantonale zurichoise va supprimer dès le 1er janvier tous les frais pour ses client particuliers. 700'000 personnes ne devront ainsi plus payer pour avoir un compte privé et une carte de débit. La RTS l’a annoncé mercredi soir. Une mesure qui n’est pas, ou du moins pas encore d’actualité dans les banques Raiffeisen du canton et à la Banque cantonale neuchâteloise.

Pour la BCN, cette annonce de sa sœur zurichoise est arrivée un peu par surprise. Marie-Laure Chapatte nous a indiqué que l’offre va être étudiée. « Le marché évolue, et il faudra bouger aussi un peu avec lui », relève la responsable communication de la BCN.

Marie-Laure Chapatte qui précise également que l’approche de la BCN est un peu différente des autres banques, à savoir qu’elle propose des offres appelées Flexipack qui offrent déjà des prestations sur mesures pour monsieur et madame tout le monde. Une gamme qui est revue régulièrement. La responsable de la communication qui relève également que le pack commence à 0 franc à la BCN, contre 5 francs du côté de la Banque cantonale de Zurich.

Nous avons souhaité contacter les deux banques Raiffeisen du canton de Neuchâtel. C’est le porte-parole de la Suisse romande Maxim Wuersch qui nous a répondu. Il explique que la majorité des clients sont des sociétaires qui bénéficient dès lors d’une gestion de compte gratuite. Maxim Wuersch qui précise encore que les sociétaires actifs ont droit à un compte épargne rémunéré de 1,1% par an. Finalement, le porte-parole pour la Romandie relève que Raiffeisen Suisse, tout comme la BCN, révise régulièrement ses frais en fonction des réactions des clients, de l’environnement du marché ainsi que des coûts qui en résultent. Ainsi ces dernières années, certains tarifs ont augmentés et d’autres ont pu être réduits voire supprimés. /lgn