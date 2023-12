Un Neuchâtelois dénonce le massacre civil à Gaza par une grève de la faim

En plus d’avoir cessé de s’alimenter, Samuel Crettenand sillonne les gares avec un panneau sur lequel il actualise chaque jour le nombre d’enfants morts à Gaza. Mardi après-midi, ce chiffre s’élevait à 10'231. Le Neuchâtelois n’est pas partisan d’un camp ou de l’autre, il a des amis de chaque côté de la frontière. Il est pour les humains. « Une vie c’est une vie », explique-t-il. Il veut « dénoncer les crimes de guerre commis en Israël et la politique sioniste colonisatrice et exterminatrice ».