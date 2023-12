Budget accepté sans sourciller

Le groupe socialiste avait déposé un postulat en rapport avec ce plan financier et des tâches, qui demandait la possibilité de l’octroi d’un échelon systématique annuel aux collaborateurs de la Commune. Postulat qui a été refusé pour une voix, la majorité de droite faisant pencher la balance de son côté.

Ce duel gauche droite s’est prolongé, au moment de traiter un postulat qui avait trait au projet de structure parascolaire des Geneveys-sur-Coffrane et la place pour les membres de l’association de soutien du Lynx. Le classement du postulat a été accepté, là aussi pour une voix, après un dialogue de sourd entre le conseiller communal en charge de l’éducation Jean-Claude Brechbühler et la porte-parole du groupe socialiste Sarah Bertschi.

Postulat pour apaiser les tensions

Et c’est bien pour tenter d’apaiser les tensions qu’ils existent encore au sujet de la politique familiale que Clarence Chollet a déposé un postulat (qui a été accepté) dans lequel il est demandé de renforcer la Commission consultative en matière de structures d’accueil et parascolaire : « On a l’impression qu’il y a encore beaucoup de tensions et beaucoup d’aspects pas réglés et d’acteurs qui se sentent frustrés. Une commission forte peut apaiser les relations entre le conseil communal et ces différents acteurs ».