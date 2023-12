Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel

Légère hausse du taux de chômage dans le canton de Neuchâtel. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point par rapport au mois précédent pour s’établir à 2,8% en novembre, indiquent jeudi matin les chiffres publiés par le Canton de Neuchâtel.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 4'353 personnes et le nombre de chômeurs à 2'509 personnes dans le canton. Cela représente 116 demandeurs d’emploi de plus et 81 chômeurs de plus qu’à la fin du mois d’octobre. L’effectif de chômeurs a augmenté dans les secteurs économiques de l’horlogerie, de la construction et de l’hôtellerie-restauration.

Le taux de chômage s’élève à 1,8% dans la région du Val-de-Ruz, à 2,8% dans la région du Val-de-Travers, à 2,9% dans la région du Littoral et à 3,2% dans la région des Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage a également augmenté et se fixe à 2,1% en novembre. /comm-mma