Pas de moratoire sur les routes

Interdire la construction de routes dans le canton de Neuchâtel. La proposition a été très largement refusée mercredi matin par le Grand Conseil neuchâtelois. Elle émanait d’un groupe de citoyens via une pétition. Le texte a été balayé par 79 voix contre 8 et 11 abstentions. Quelques Verts et Vert’libéraux y ont adhéré. La pétition visait avant tout la construction de la H18 à La Chaux-de-Fonds. Mais elle s’en prend aussi aux aménagements routiers qui, selon les pétitionnaires, visent avant tout à faciliter le trafic individuel alors qu’il faudrait, au contraire, en faire davantage pour la mobilité douce. Le vert'libéral Aël Kistler est aussi d’avis que le Canton n’en fait pas assez, en tout cas pas assez vite.