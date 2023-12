MUZOO primé pour son exposition

MUZOO voit son exposition de référence « Plan B » primée. L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) informe ce mercredi qu’elle a remis le Prix Expo 2023 à l’institution de La Chaux-de-Fonds. Selon le communiqué, cette présentation « réussit à aborder le thème grave et complexe des menaces qui pèsent sur la biodiversité sur un ton simple et ludique. À travers une approche à la fois intuitive et immersive, elle confronte le visiteur à l’influence déterminante de l’humain sur les écosystèmes. »

La SCNAT relève également que la proximité et la vue qu’offre l’exposition sur le zoo s’inscrit parfaitement dans le contexte du Musée/Zoo.

Une distinction qui ravit le directeur Xavier Huther, cité dans le communiqué : « MUZOO est profondément honoré par ce prix prestigieux, une distinction particulière qui symbolise la reconnaissance de ses pairs. Cette récompense vient consacrer le travail de toute une équipe et confirmer la justesse du propos. »

Le Prix Expo de l’Académie suisse des sciences naturelles est remis chaque année pour récompenser la meilleure exposition en sciences naturelles dans le pays. Il est doté de 10'000 francs. /comm-lgn