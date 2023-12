Coup de pouce de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et au Locle

La Ville de Neuchâtel fait un geste en faveur des deux Villes des Montagnes neuchâteloises. A la suite de l’appel lancé par l’Association des communes neuchâteloises, la capitale cantonale soutient financièrement La Chaux-de-Fonds et Le Locle, à la suite de la tempête du 24 juillet. Elle l’annonce lundi matin dans un communiqué. Un don de 150'000 francs sera versé à la première, 15'000 francs à la seconde. Des sommes destinées à planter de nouveaux arbres dans les espaces publics de La Chaux-de-Fonds et à contribuer à reconstituer 200 hectares de forêt et de pâturages boisés au Locle. Neuchâtel se joint ainsi à l’élan de solidarité manifesté par de nombreuses Villes et autres collectivités publiques en Suisse, après la catastrophe.

Les autorités de Neuchâtel soulignent que le drame a permis de nouer des liens plus étroits entre les élus et entre les services des Villes du canton. Des professionnels des secours, de la voirie et de la gérance ainsi que des arboristes grimpeurs de la capitale cantonale ont participé aux différentes opérations après la tempête. /comm-jhi