Préparer le retour du Rougequeue à front blanc

Un arbre planté pour la biodiversité à La Chaux-de-Fonds. En cet après-midi pluvieux, le groupe rougequeue à front blanc (gràfb) a planté un arbre à la rue Point-du-jour 18. Un geste symbolique pour encourager la préservation de cette espèce d’oiseau menacée en Suisse.

Le Rougequeue à front blanc est un petit oiseau d’environ 15 cm qui se nourrit principalement d’insectes. Sa population se répartit en faible quantité dans toute la Suisse. Les spécialistes observent sa progressive disparition depuis plus de quarante ans. En 2016, on recensait en Suisse environ 18'000 couples nicheurs. Depuis 2020, cependant les ornithologues observent une stabilisation de cette population dans les montagnes neuchâteloises.

Cette espèce se concentre en dessous de 1’500 mètres d’altitude dans des milieux légèrement boisés avec des sols nus et des cavités. Les quartiers peu urbanisés, les parcs et les jardins de La Chaux-de-Fonds sont des lieux de prédilection pour ce volatile. La densification des milieux urbains et la disparition progressive des vergers nuisent fortement au maintien de l’habitat naturel de l’espèce dans nos régions. Un enjeu pour la biodiversité du canton, selon Valéry Uldry, chef du projet.