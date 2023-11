Légère augmentation du taux de chômage à Neuchâtel

Légère hausse du taux de chômage dans le canton de Neuchâtel. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point par rapport au mois précédent pour s’établir à 2,7% en octobre, indiquent mardi matin les chiffres publiés par le Canton de Neuchâtel.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 4'237 personnes et le nombre de chômeurs à 2'428 personnes dans le canton. Cela représente 178 demandeurs d’emploi de plus et 128 chômeurs de plus qu’à la fin du mois de septembre. Des hausses sont constatées dans toutes les classes d’âge. Les taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans et des seniors ont également augmenté de 0,1 point pour atteindre respectivement 3,4% et 2,4%.

L’effectif de chômeurs a augmenté dans les secteurs économiques de l’horlogerie, des autres activités manufacturières, de la construction, de l’hôtellerie-restauration, et du commerce de gros et de réparation de véhicules.

Le taux de chômage s’élève à 1,7% dans la région du Val-de-Ruz, à 2,7% dans la région du Val-de-Travers, à 2,8% dans la région du Littoral et à 2,9% dans la région des Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage est resté inchangé à 2%. /comm-mma