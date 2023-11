Le Dies Academicus entre passé et futur

Quatre doctorats honoris causa ont été remis ce samedi. Ils ont été attribués à l’ancien archéologue cantonal neuchâtelois le Docteur Jacques Bujard, à l’hydrologue australien le Professeur John Doherty, au Professeur Pierre Tercier, sommité du droit de la concurrence et des affaires et à Andréa Maechler, directrice générale adjointe de la Banque des règlements internationaux. Pour l’ancienne directrice de la Banque nationale Suisse, plus qu’un honneur, c’est un rêve de recevoir cette distinction, car pour Andréa Maechler, il s'agissait de sa deuxième, la première ayant été pour son travail académique. La preuve, selon elle, qu’il existe des liens entre le monde politique et professionnel et le milieux académique et universitaire. /lgn