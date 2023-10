Coup de vent et coup de chaud à La Chaux-de-Fonds

Prudence pour la fin de semaine

Les services de secours restent sur le qui-vive et travaillent en étroite relation avec les météorologues. « Nous avons des contacts privilégiés pour avoir les informations. Notre travail, c’est d’anticiper pour adapter au mieux notre dispositif ». Et ça sera le cas lors des jours à venir. « La fin de semaine s’annonce changeante avec de potentielles fortes rafales. On scrute la météo », explique Grégory Duc. « Et on verra avec les spécialistes s’il y a des mesures de prévention à prendre ».