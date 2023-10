Solarsplit remporte le prix BCN Innovation

Consécration pour Solarsplit. La société neuchâteloise décroche le prix BCN Innovation 2023. La startup reçoit le montant de 150’000 francs pour développer une plateforme dédiée à l’énergie solaire. La distinction a été décernée ce jeudi soir au théâtre de l’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds devant 300 invités.

Solarsplit veut mettre en relation les propriétaires, les installateurs et les investisseurs afin de favoriser le développement de l’énergie solaire, dans un premier temps dans le canton de Neuchâtel. L’objectif est de démocratiser l’accès à cette énergie en rendant le processus d’installation de panneaux photovoltaïques plus simple, plus rapide et plus rentable.

La plateforme numérique vise à rassembler les différents acteurs en proposant le suivi des installations solaires, la simplification de l’installation des panneaux et même l’introduction, à terme, d’un financement participatif.