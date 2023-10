La tempête du 24 juillet a même abattu les pylônes électriques

Des pylônes électriques couchés sur la route, près de l’hôtel des Endroits. C’est l’une des images marquantes de la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds. Ce jour-là, les ouvriers du chantier de l’enfouissement de la ligne électrique de Groupe E ont eu chaud. Bilan : quelques blessures, la plupart légères. Et des dégâts matériels.

« J’étais en séance de chantier et on a vu que ça se couvrait. On s’est dit : « on se réfugie dans les voitures ». J’étais dans la voiture, je voyais des tuiles qui m’arrivaient contre », témoigne Dimitri Mooser, le responsable du chantier.