Primes maladie : la jungle des modèles

Vous songez peut-être à changer de caisse maladie à la suite de l’annonce des augmentations des primes maladie ? Mais quel modèle choisir ? Chaque année, les caisses rivalisent d’ingéniosité pour proposer des alternatives moins chères, mais aussi plus contraignantes. Jusque-là, rien de bien méchant. Mais encore faut-il comprendre le modèle choisi. Une tâche qui s’avère compliquée même pour les initiés.

Manuel Pomeranz, conseiller financier chez Shansa à Bevaix, explique qu’avec la hausse des primes, « on a entre 300 et 400% d’augmentation de clients qui veulent changer de caisses LAMal. On a dû engager une personne supplémentaire qui ne s’occupe que de cela. » Le fait qu’Assura ne soit plus la caisse la moins chère et que plus de 50% des Neuchâtelois y sont affiliés, n’est pas étranger à cette augmentation de demandes. La recrudescence du nombre de modèles complique aussi la tâche des courtiers en assurances. « Chaque année de nouveaux modèles arrivent sur le marché. À l’époque, les caisses maladie avaient deux à trois modèles, maintenant elles en ont entre cinq et dix. (…) Et plus le modèle est compliqué, plus il sera économique. »

Certains de ces modèles ne proposent plus la consultation chez des médecins, mais des applications sur lesquelles les assurés postent une photo de leur problème, qui peut ensuite être analysé par une intelligence artificielle. Déménager peut aussi engendrer de grandes complications, car il n’est pas possible de changer de caisse en cours d’année. « On peut se retrouver dans un canton où le modèle choisi n'existe pas. »