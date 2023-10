Le taux de chômage inchangé à Neuchâtel

Stabilité du chômage dans le canton. Le taux de chômage est resté inchangé à 2,6% à Neuchâtel en septembre indiquent vendredi matin les chiffres publiés par le Canton de Neuchâtel. Au total, le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 4’059 personnes et le nombre de chômeurs à 2'300 personnes dans le canton. Cela représente 32 demandeurs d’emploi de moins et onze chômeurs de moins qu’à la fin du mois d’août. 669 personnes se sont inscrites dans un ORP du canton, et 701 personnes en sont sorties en septembre.

Le taux de chômage s’élève à 1,6% dans la région du Val-de-Ruz, à 2,7% dans la région du Littoral ainsi que dans la région du Val-de-Travers et à 2,8% dans la région des Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage est resté inchangé à 2%. /comm-mma