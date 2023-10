Les restaurants sont à un tournant

C’est peut-être la fin d’une ère pour la restauration. Celle des tables accessibles à toutes les bourses. Ces derniers temps, plusieurs institutions en ville de Neuchâtel ont été touchées de plein fouet par les difficultés. Les pizzerias « Au Feu de Bois » et « La Gondola » ont dû mettre la clef sous la porte, faillite pour la première et manque de repreneur pour la seconde, alors que le restaurant « La Cantine du Neubourg » a lancé cette semaine un appel aux dons pour sortir la tête de l’eau.

Si la branche dans son ensemble connaît des difficultés depuis longtemps, le Covid a accéléré la crise et l’inflation sonne comme le coup de grâce. Aujourd’hui, les marges ne suffisent souvent plus à rembourser les prêts contractés pendant la pandémie et à amortir la hausse des coûts. GastroNeuchâtel, l’association des professionnels du secteur, parle d’un tournant, avec l’émergence à venir d’une restauration à deux vitesses. L’une avec un service à la clientèle, mais avec des prix vraiment adaptés, soit plus cher qu’actuellement. L’autre avec un service moindre et des prix qui seront équivalents à ce qui se fait aujourd’hui.