Absence partielle pour Théo Huguenin-Elie

Théo Huguenin-Elie sera absent de ses fonctions au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, en partie et de manière temporaire. La Ville l’annonce jeudi matin dans un communiqué. Le chef du dicastère de l'urbanisme, des bâtiments, des relations extérieures et de la communication est atteint dans sa santé. Des examens oncologiques ont abouti à la nécessité d’un traitement.

Cette situation va obliger le conseiller communal à être régulièrement absent. Il devrait néanmoins assumer l’essentiel de ses activités, tant au sein de l’exécutif qu’à la tête de ses services. Un système de suppléance partielle est néanmoins en place, afin d’assurer la continuité et de soulager Théo Huguenin-Elie pendant les phases les plus pénibles de son traitement. Patrick Herrmann prendra ainsi en charge le Service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement ainsi que le Service technique, Jean-Daniel Jeanneret s’occupera du Service des bâtiments et du logement et Thierry Brechbühler se chargera du Service de la communication.

Par ailleurs, Théo Huguenin-Elie maintient sa candidature au Conseil des Etats, sur la liste socialiste, en vue des élections fédérales du 22 octobre. /comm-jhi