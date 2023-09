Un prix prestigieux pour un chercheur de l’UniNE

Un professeur de l’Université de Neuchâtel reçoit ce jeudi un prix prestigieux. Le biologiste Ted Turlings est le lauréat 2023 du prix Marcel Benoist, souvent considéré comme l’équivalent suisse du Prix Nobel. La distinction est dotée de 250'000 francs.

Au cours de sa prestigieuse carrière, le chercheur d’origine néerlandaise a déjà reçu de nombreux prix et bourses pour ses recherches sur les interactions chimiques entre plantes et insectes. Mais pour lui, cette récompense est spéciale et, tout à sa surprise, il a du mal à croire qu’il a ainsi été distingué parmi tous les scientifiques actifs en Suisse.