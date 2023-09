Plus d'un million de francs pour les arbres à La Chaux-de-Fonds

Un peu plus d’un million de francs (1'108'883 francs) en moins d’un mois: c’est la somme déjà récoltée par l’association Des arbres pour rêver demain, après la tempête du 24 juillet à La Chaux-de-Fonds.

Parmi toutes les actions lancées après la catastrophe, celle d’Yves Tissot avec Sylviane et Daniel Musy, trois citoyens chaux-de-fonniers, est de loin la plus fructueuse.

Un peu plus de la moitié des fonds provient de la cité horlogère, 25% des autres communes neuchâteloises et le reste arrive de toute la Suisse et même de l’étranger. D’autres contributions financières importantes sont attendues par les initiateurs.

Ceux-ci indiquent que des centaines de donateurs ont mis la main à la poche et certaines entreprises, qui ne souhaitent pas apparaître pour l’heure, «ont été très, très généreuses».