Toits sécurisés à La Chaux-de-Fonds

Fini les uniformes gris-verts sur les toits de la Métropole horlogère. Les opérations de déblaiement et de sécurisation des bâtiments sont arrivées à leur terme à La Chaux-de-Fonds. Les pompiers, en collaboration avec l’armée et des partenaires privés ont effectué plus de mille interventions depuis la tempête du 24 juillet. Les opérations ont pris fin le 22 août à 17h, annoncent ce mercredi la Ville et l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) dans un communiqué.

Les travaux de réparation « dureront encore de nombreux mois ». « Cette étape constitue le retour à une certaine normalité ». La vigilance reste néanmoins d’actualité. « Certains parcs publics et sentiers pédestres sont toujours fermés. De nombreux arbres doivent encore être élagués et les forêts sont instables et dangereuses ».

L’ECAP rappelle que « dès à présent, chaque propriétaire est responsable des dommages causés par tout élément, tuile ou partie de ferblanterie par exemple, qui pourrait se détacher et tomber du toit ». L’Établissement recommande « de s’assurer que les bâchages effectués résisteront aux conditions hivernales et que des mesures adéquates soient prises afin d’éviter que la neige ne tombe des toits ». /comm-cwi