Les projets chaux-de-fonniers seront-ils soufflés par la tempête ?

Soutien financier comme donnée manquante

Une chose est sûre, même si l'ECAP a rapidement pu estimer les dégâts aux bâtiments entre 70 à 90 millions de francs, il est encore trop tôt pour estimer les coûts détaillés de la tempête pour la Métropole horlogère. Et la Ville, qui a ouvert trois comptes bancaires pour obtenir des soutiens financiers, ne connaît pas encore les montants que pourraient lui accorder les assurances, les privés, le Canton ou la Confédération. Cette dernière devrait « aux dernières nouvelles, plutôt se concentrer sur la gestion des forêts que sur le financement des travaux de reconstructions », regrette Jean-Daniel Jeanneret.

Pourtant, sous la coupole, on essaye de faire bouger les choses : « On prépare plusieurs demandes qui seront déposées ces prochaines semaines. Il existe notamment un fond d’aide en cas de catastrophe, destiné aux personnes non couvertes par les assurances », explique le conseiller national chaux-de-fonnier vert, Fabien Fivaz. « Mais même si une aide financière est finalement accordée, sa distribution peut prendre beaucoup de temps », conclut-il. /cwi-gjo