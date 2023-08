Les WC ne sont pas des poubelles

Manque de civisme, ignorance, volonté d’économiser des sacs taxés : les explications au phénomène ne manquent pas. Denis Fahrni note toutefois que celles et ceux qui pensent réaliser des économies en traitant leurs toilettes comme des poubelles font un mauvais calcul. Pannes, frais de personnel et d’incinération : le surcoût finit par se répercuter sur la taxe d’épuration, et au final, sur les citoyennes et citoyens.