La déchetterie de Val-de-Travers pourrait s’agrandir

Une déchetterie communale à l’étroit. A Val-de-Travers, le centre de tri principal est situé à St-Sulpice. Mais les responsables ont besoin de s’agrandir depuis quelques années déjà. Une demande de permis de construire e a été déposée au début du mois d'avril pour créer un hangar à l’est de la propriété. Ce bâtiment couvert et fermé permettrait d’optimiser le recyclage de divers matériaux. « Des métaux, de l’inerte, de l’électronique en tout genre » détaille Pierre-Alain Wyss, administrateur de la société Val-de-Tri. « Aujourd’hui on est à tout vent, non chauffé, disons que pour certaines périodes de l’année, c’est compliqué. » Il faudra également pouvoir stocker au sec les palettes d’électronique et d’électroménager ramenées par la population. « Actuellement, c’est un peu du bricolage avec des bâches et un couvert. »