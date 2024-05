Des images pour lutter contre le littering à La Chaux-de-Fonds

Chaque année, la voirie enlève des rues plus de 300 tonnes de détritus, ce qui représente huit kilos et demi par habitant. « C’est des milliers d’heures pour nettoyer l’espace urbain. Si on se base sur une étude de l’Office fédéral de l’environnement, ça représente grosso modo 20 francs par habitant, donc environ 700'000 francs pour la ville de La Chaux-de-Fonds », déclare le voyer-chef Bekir Omerovic. A la place, « on pourrait construire trois ou quatre places de jeu par année », ajoute-t-il.