Rentrée scolaire assurée dans tous les collèges à La Chaux-de-Fonds

La rentrée scolaire à La Chaux-de-Fonds aura bien lieu le 14 août malgré les dégâts causés par la tempête qui a frappé la Métropole horlogère le 24 juillet. Toutes les classes auront pu être sécurisées avant cette date.

Il se peut que des locaux, des espaces extérieurs et des chemins menant aux établissements scolaires ne soient pas accessibles, souligne vendredi la Ville de La Chaux-de-Fonds. Les autorités demandent aux parents de rendre leurs enfants attentifs aux consignes, comme l'interdiction de franchir une rubalise.

Le Service des bâtiments et du logement et le Service des espaces publics sont à pied d'œuvre pour permettre cette rentrée dans les meilleures conditions. Des militaires sont également engagés pour sécuriser les parcs à proximité des écoles. Les autorités ont placé la rentrée scolaire comme priorité dans les travaux de remise en état.

Le personnel enseignant et le service socio-éducatif sont prêts à écouter des élèves qui auraient besoin de parler de ce qu'ils ont vécu, de la perte de repères, des fenêtres obstruées ou des informations ayant circulé dans les médias.





Réouverture des musées

Autre signe d'un certain retour à la normalité dans la Métropole horlogère, le Musée des beaux-arts (MBA) et la partie muséale de Muzoo vont rouvrir leurs portes dès mardi prochain. Le Musée d'histoire et le Musée international d'horlogerie (MIH) doivent suivre dès que possible. /ATS